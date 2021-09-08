Сербія подарувала Ірландії нічию: відео забавного автоголу у відборі на ЧС-2022

Сербські футболісти втратили перемогу в матчі з Ірландією на рівному місці.

Збірна Сербії в гостьовому матчі кваліфікації на ЧС-2022 з Ірландією подарувала суперникам нічию.

Серби зусиллями півзахисника "Лаціо" Сергія Милинкович-Савича вийшли вперед на 20-й хвилині і впевнено контролювали хід зустрічі аж до 87-ї хвилини, коли Нікола Міленкович став автором безглуздого автоголу. Після банальної подачі з правого флангу захисник гостей зі всієї сили виносив м’яч подалі, однак влучив у гравця "Фіорентини", а від того круглий полетів у ворота.

Відеоогляд матчу Ірландія — Сербія:

Таким чином, серби подарували одне очко Ірландії, яка з двома балами йде передостанньою в групі А. Лідирує в квінтеті Португалія (13 очок), Сербія (11 очок) — друга, Люксембург (6 очок) — третій, Азербайджан (1 очко) — останній. З групи безпосередньо на Мундіаль вийде переможець групи, а друге місце потрапить в раунд плей-офф.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент на матчі Азербайджан — Португалія. За кілька хвилин до закінчення зустрічі на поле вибігли фанати, які зробили селфі з зіркою "Манчестер Юнайтед".