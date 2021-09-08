Фанати перервали матч відбору на ЧС-2022 заради селфі з зіркою "Манчестер Юнайтед" (відео)

Матч Азербайджан — Португалія запам’ятався забігом уболівальників на поле.

У вівторок, 7 вересня, Азербайджан в рамках матчу відбору на ЧС-2022 приймав Португалію. Під завісу поєдинку кілька уболівальників вибігли на поле, щоб зробити пам’ятний знімок із зірковим португальським футболістом.

На 87-й хвилині зустрічі за рахунку 0: 3 на користь гостей на поле вибігли четверо молодих фанатів. Вболівальники оточили півзахисника збірної Португалії і "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша, а потім зробили з ним селфі. Примітно, що ні стюарди, ні служба охорони ніяк не відреагували на інцидент, а порушники безперешкодно покинули поле.

Відео інциденту доступне в мережі:

Відзначимо, в результаті матч завершився з рахунком 0:3 на користь Португалії, яка впевнено очолює групу відбору на ЧС-2022, випереджаючи Сербію на 2 очка. Азербайджан здобув лише одне очко в 5 іграх і займає останнє місце в квінтеті А. Крім того, в цій групі виступають Люксембург і Ірландія.

Відеоогляд матчу Азербайджан — Португалія:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що маленький хлопчик вибіг на поле під час матчу Україна — Франція (1:1).