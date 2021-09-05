"Лев матчу": під час гри Україна — Франція на поле вибігла дитина (відео)

Маленький уболівальник трохи потягнув час.

Під час матчу кваліфікації на чемпіонат світу Україна — Франція на поле стався інцидент. Пробігтися по газону разом із зірками футболу вирішив маленький хлопчик.

Відповідне відео у себе на сторінці в Instagram опублікував блогер Дмитро Поворознюк, який спостерігав за інцидентом з трибун.

"Найшвидший ривок", — пожартував над Поворознюк, прикріпивши відео забігу.

Відзначимо, забіг дитини стався на 75-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1. Деякі користувачі пожартували, що хлопчикові треба дати нагороду "Лев матчу", як кращому гравцеві збірної України, адже своїми діями він збив атакувальний запал французів, а також трохи потягнув час.

До слова, порушника зловив стюард поблизу центрального кола, а потім працівник стадіону акуратно відвів "бігуна" за межі поля. В інцидент втрутився Андрій Ярмоленко, який, схоже, попросив стюарда добре поводитися с дитиною. Відзначимо, момент забігу хлопчика в трансляцію не потрапив.

"Телеграф" нагадує, що матч Україна — Франція завершився з рахунком 1:1. Після цієї гри в. о. головного тренера національної команди Олександр Петраков оголосив склад на наступну гру "Жовто-синіх".