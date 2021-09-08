Фанаты прервали матч отбора на ЧМ-2022 ради селфи со звездой "Манчестер Юнайтед" (видео)

Матч Азербайджан — Португалия запомнился забегом болельщиков на поле.

Во вторник, 7 сентября, Азербайджан в рамках матча отбора на ЧМ-2022 принимал Португалию. Под занавес поединка несколько болельщиков выбежали на поле, чтобы сделать памятный снимок со звездным португальским футболистом.

На 87-й минуте встречи при счете 0:3 в пользу гостей на поле выбежали четверо молодых фанатов. Болельщики окружили полузащитника сборной Португалии Бруну Фернандеша, а затем сделали с ним селфи. Примечательно, что ни стюарды, ни служба охраны никак не отреагировали на инцидент, а нарушители беспрепятственно покинули поле.

Видео инцидента доступно в сети:

Отметим, в итоге матч завершился со счетом 0:3 в пользу Португалии, которая уверенно возглавляет группу отбора на ЧМ-2022, опережая Сербию на 2 очка. Азербайджан добыл лишь одно очко в 5 играх и занимает последнее место в квинтете А. Кроме того, в этой группе выступают Люксембург и Ирландия.

Видеообзор матча Азербайджан — Португалия:

Ранее "Телеграф" сообщал, что маленький мальчик выбежал на поле во время матча Украина — Франция (1:1).