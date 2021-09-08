Укр

Фанаты прервали матч отбора на ЧМ-2022 ради селфи со звездой "Манчестер Юнайтед" (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
72
Бруну Фернандеш сделал селфи с фанатами в отборе на ЧМ-2022 Новость обновлена 08 сентября 2021, 14:55
Бруну Фернандеш сделал селфи с фанатами в отборе на ЧМ-2022

Матч Азербайджан — Португалия запомнился забегом болельщиков на поле.

Во вторник, 7 сентября, Азербайджан в рамках матча отбора на ЧМ-2022 принимал Португалию. Под занавес поединка несколько болельщиков выбежали на поле, чтобы сделать памятный снимок со звездным португальским футболистом.

На 87-й минуте встречи при счете 0:3 в пользу гостей на поле выбежали четверо молодых фанатов. Болельщики окружили полузащитника сборной Португалии Бруну Фернандеша, а затем сделали с ним селфи. Примечательно, что ни стюарды, ни служба охраны никак не отреагировали на инцидент, а нарушители беспрепятственно покинули поле.

Видео инцидента доступно в сети:

Отметим, в итоге матч завершился со счетом 0:3 в пользу Португалии, которая уверенно возглавляет группу отбора на ЧМ-2022, опережая Сербию на 2 очка. Азербайджан добыл лишь одно очко в 5 играх и занимает последнее место в квинтете А. Кроме того, в этой группе выступают Люксембург и Ирландия.

Видеообзор матча Азербайджан — Португалия:

Ранее "Телеграф" сообщал, что маленький мальчик выбежал на поле во время матча Украина — Франция (1:1).

Учения пройдут на северо-восток от Украины.
Украина
Возле границы войск нет - погранслужба Украины готовится к российско-белорусским учениям "Запад-2021"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Учения пройдут на северо-восток от Украины.
Возле границы войск нет - погранслужба Украины готовится к российско-белорусским учениям "Запад-2021"
Дата публикации
Категория
Проблемы с ценой газа в Европе отразятся на украинцах
Инфляция, замерзание, тарифы – что ждет украинцев из-за роста цен на природный газ в Европе?
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться
Дата публикации
Категория
Экс-нардеп Геннадий Москаль
Подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. Недовольство скоро выплеснется на улицы, - Геннадий Москаль
Дата публикации
Категория
Здание Рейхстага: согласно информации "Spiegel" несколько членов ХДС пытались взыскать долги немецкой компании в Украине.
Скандал в Германии: партия Меркель лоббировала интересы сомнительной компании и выбивала долги у Украины