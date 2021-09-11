Форвард збірної України забив блискучий гол Італії: відео шедевра

Олег Зборовський забив гол-шедевр.

Нападаючий збірної України з пляжного футболу Олег Зборовський забив шикарний гол у ворота збірної Італії в рамках матчу групового етапу Суперфіналу Євроліги-2021.

У поєдинку проти італійців Зборовський оформив перший гол своєї команди. На 11-й хвилині гри після скидки партнера Зборовський підкинув круглого головою, а потім потужним ударом ножицями через себе переправив "снаряд" прямо в ворота. На жаль, такий гол-шедевр не допоміг "Жовто-синім", які поступилися італійцям з рахунком 5:3. До слова, Олег відзначився дублем у поєдинку, а ще одне взяття воріт за нашу команду оформив Дмитро Войтенко.

Відео шедевра Зборовського — в огляді матчу Італія — Україна:

Відзначимо, Суперфінал Євроліги з пляжного футболу-2021 проходить у португальському місті Фігейра-да-Фош. За перемогу в турнірі будуть боротися переможці груп. З розкладом і результатами турніру можна ознайомитися на сайті beachsoccer. Раніше наша команда поступилася Португалії з рахунком 5:7.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що національна збірна України з футболу зіграла внічию з чехами в контрольному матчі на виїзді.