Укр

Форвард сборной Украины забил блестящий гол Италии: видео шедевра

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Олег Зборовский забил красивый гол в ворота Италии Новость обновлена 11 сентября 2021, 15:58
Олег Зборовский забил красивый гол в ворота Италии

Олег Зборовский забил гол-шедевр.

Нападающий сборной Украины по пляжному футболу Олег Зборовский забил шикарный гол в ворота сборной Италии в рамках матча группового этапа Суперфинала Евролиги-2021.

В поединке против итальянцев Зборовский оформил первый гол своей команды. На 11-й минуте игры после скидки партнера головой Зборовский подбросил круглого головой, а затем мощным ударом ножницами через себя переправил "снаряд" прямиком в ворота. К сожалению, такой гол-шедевр не помог "Желто-синим", которые уступили итальянцам со счетом 5:3. К слову, Олег отметился дублем в поединке, а еще одно взятие ворот за нашу команду оформил Дмитрий Войтенко.

Видео шедевра Зборовского — в обзоре матча Италия — Украина:

Отметим, Суперфинал Евролиги по пляжному футболу 2021 проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош. За победу в турнире борются победители групп. С расписанием и результатами турнира можно ознакомиться на сайте beachsoccer. Ранее наша команда уступила Португалии со счетом 5:7.

Ранее "Телеграф" сообщал, что национальная сборная Украины по футболу сыграла вничью с Чехами в контрольном матче на выезде.

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