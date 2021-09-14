Помер легендарний радянський легкоатлет Юрій Сєдих, рекорд якого не побитий досі

Юрій Сєдих помер у віці 66 років.

У вівторок, 14 вересня, перестало битися серце легендарного радянського легкоатлета Юрія Сєдих.

Про це на своїй сторінці в twitter повідомив глава Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

"Глибоко сумуємо про втрату Юрія...Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд за 35 років все ще не побитий", — написав Бубка.

Юрій Сєдих два рази перемагав на Олімпійських іграх в змаганнях з метання молота. Легкоатлет тріумфував на Іграх в Монреалі (1976 рік) і Москві (1980 рік), а також ставав срібним призером Олімпіади в Сеулі (1988). Крім того, влітку 1986 року Сєдих на чемпіонаті Європи в Штутгарті встановив "вічний" світовий рекорд у метанні молота — 86,74 м. Дане досягнення не побито досі.

Відзначимо, Сєдих був одружений на світовий рекордсменці в штовханні ядра Наталії Лісовській, рекорд якої також не побитий (22,63 м).

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть колишнього футболіста "Металіста" Дениса Барвінка, якому було всього 27 років.