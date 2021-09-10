Помер екс-футболіст харківського "Металіста"

Двадцятисемирічний футболіст Денис Барвінко помер в лікарні.

Молодому спортсмену було 27 років. Він помер 10 вересня. Попередньо, футболіст провів в комі деякий час.

Про це повідомляє SPORTNEWS зі посиланням на джерела.

Смерть футболіста підтвердили в регіональній Дніпропетровській асоціації футболу. За свою кар’єру, 27-річний спортсмен виступав за харківську команду "Металіст" і грав на позиції лівого захисника.

Старт кар’єри отримав в запорізькому "Металурзі", потім перейшов в харківську команду в 2011 і дебютував у грі проти ФК "Берегвідейк".

Виступав в Прем’єр-лізі і Лізі Європи. Тричі викликався до молодіжної збірної в 2011 і 2012 року. Через травми його кар’єра пішла на спад. У 2015 виступав за "ВПК-Агро", потім з 2017 за ФК "Енергія" Придніпровська, який брав участь в регіональному чемпіонаті. З командою він виступав не тільки в якості гравця, але і як тренер.

Раніше, "Телеграф" писав, що шостого вересня цього року після майже сорокарічного перебування в комі помер французький футболіст. 39 з 74 років життя Жан-П’єр Адамс провів без свідомості.