Умер экс-футболист харьковского "Металлиста"

Двадцатисемилетний футболист Денис Барвинко умер в больнице.

Молодому спортсмену было 27 лет. Он умер 10 сентября. Предварительно, футболист провел в коме некоторое время.

Об этом сообщает SPORTNEWS со ссылкой на источники.

Смерть футболиста подтвердили в региональной Днепропетровской ассоциации футбола. За свою карьеру, 27-летний спортсмен выступал за харьковскую команду "Металлист" и играл на позиции левого защитника.

Старт карьеры получил в запорожском "Металлурге", затем перешел в харьковскую команду в 2011 и дебютировал в игре против ФК "Берегвидейк".

Выступал в Премьер-лиге и Лиге Европы. Трижды вызывался в молодежную сборную в 2011 и 2012 года. Из-за травм его карьера пошла на спад. В 2015 выступал за "ВПК-Агро", затем с 2017 за ФК "Энергия" Приднепровска, которая участвовала в региональном чемпионате. С командой он выступал не только в качестве игрока, но и как тренер.

Ранее, "Телеграф" писал, что шестого сентября этого года после почти сорокалетнего нахождения в коме скончался французский футболист. 39 из 74 лет жизни Жан-Пьер Адамс провел без сознания.