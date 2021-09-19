І це жовта картка? В Англії футболіст з ноги "зрубав" суперника (відео)
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Футболіст отримав лише попередження за навмисну грубість.
В англійському Чемпіоншипі (другий за силою футбольний дивізіон в країні, — прим. ред.) трапився дикий інцидент за участю двох гравців.
Про це повідомляє SkyFootball в twitter.
Під час матчу 8-го туру першості між "Лутон Таун" і "Суонсі" на 28-й хвилині поєдинку за рахунку 3:0 на користь господарів футболіст "Лутон" Генрі Ленсбері проявив агресію проти гравця гостей Райана Меннінга. Ленсбері підійшов до опонента і з ноги "скосив" того. Дивно, але таку поведінку спортсмена рефері оцінив всього лише жовтою карткою. Крім того "гірчичник" заробив і потерпілий.
Відео інциденту є в мережі:
Примітно, що "Суонсі" зумів відігратися з 0:3, забивши останній гол у компенсований час.
Відеоогляд матчу "Лутон Таун" — "Суонсі" (3: 3):
Після цієї нічиєї "Лутон" з 10 очками розташувався на 13-му місці в турнірній таблиці Чемпіоншипа, а "Суонсі" з 7 балами — 21-й.
Раніше "Телеграф" повідомляв про подію на матчі "Динамо" — "Олександрія". Під час гри на трибунах спалахнула масова бійка за участю ультрас киян.
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