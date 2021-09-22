Російського футболіста дискваліфікували на 48 матчів: що він накоїв

В Австрії стався кричущий інцидент.

Після матчу аматорської ліги в Австрії російський футболіст Рашид Арсанукаєв отримав 48-матчевий бан.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung.

За інформацією джерела, в матчі 9-ї ліги Австрії "Гефіс/Заттайнс" — "Вікторія Брегенц" гравець останніх Арсанукаєв отримав друге попередження незадовго до закінчення зустрічі. Рефері пояснив футболістові, чому він прийняв таке рішення, однак той зі словами "Я покажу вам, що карається" головою вдарив суперника. В результаті у потерпілого опонента діагностували перелом носа, а пізніше йому зробили операцію. На відновлення потерпілому знадобиться кілька тижнів.

Повідомляється, що поліція зафіксувала даний інцидент, і справа пішла до суду. Футбольна влада Австрії покарали гравця 48-матчевої дискваліфікацією. Таким чином, він не зможе грати в футбол до осені 2023 року. Функціонери передадуть дані про Арсанукаєва в інші асоціації, щоб футболіст не міг порушити цю заборону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гандболісти збірної Росії робили ставки на поразку своєї команди на чемпіонаті Європи.