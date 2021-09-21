Рус

Гравці збірної Росії ставили гроші на власний програш

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
96
Федерація гандболу Росії Новина оновлена 21 вересня 2021, 18:12
Федерація гандболу Росії

Російські гандболісти попалися на ставках.

Відразу вісім гравців юнацької збірної Росії з гандболу підозрюються в ставках на свої матчі.

Про це повідомляє Федерація гандболу Росії (ФГР) на своєму офіційному сайті.

За інформацією джерела, на чемпіонаті Європи-2021 з гандболу серед юнаків до 19 років у збірній Росії сформувалася група гравців, які контактували з особами, які займалися організацією ставок. За результатами розслідування Комісії з етики ФГР були відсторонені від змагань 8 гандболістів збірної РФ, які брали участь в договірних іграх на ЧЄ в Хорватії. До слова, збірна Росія зайняла там 15-е місце з 16-и команд.

Долю гравців вирішать на Виконкомі ФГР, який відбудеться 29 вересня. У ФГР відзначили, що очікують найсуворішого покарання для спортсменів, адже "вони торгували честю країни".

Відзначимо, переможцем чемпіонату Європи-2021 серед юнаків стала команда Німеччини, яка в фіналі обіграла господарів першості з рахунком 34:20.

Сітка чемпіонату Європи:

Сітка чемпіонату Європи-2021 з гандболу серед юнаків:
Сітка чемпіонату Європи-2021 з гандболу серед юнаків:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Шахтарі" пояснили своє заселення в готель "Росія" в Тирасполі.

Теги:
#Гандбол
Ілюстративне фото
Україна
Локдаун в Україні введуть за однієї умови, - лікар назвав причину нової хвилі COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Локдаун в Україні введуть за однієї умови, - лікар назвав причину нової хвилі COVID-19
Дата публікації
Категорія
Грошей на субсидії в Україні у 2022 році може не вистачити
Субсидій на всіх не вистачить: що не так з держбюджетом на 2022 рік
Дата публікації
Категорія
Житло дорожчає у всіх регіонах, але по-різному
«Вторинний ринок» дорожчає три роки поспіль: де в Україні найдорожчі і найдешевші квартири
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Гра проти Зеленського — на руку Разумкову, але є небезпека: чи світить спікеру Ради швидка відставка?
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
Прогноз на бій Усик - Джошуа: все може завершитися одним ударом