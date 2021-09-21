Гравці збірної Росії ставили гроші на власний програш
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 96
Російські гандболісти попалися на ставках.
Відразу вісім гравців юнацької збірної Росії з гандболу підозрюються в ставках на свої матчі.
Про це повідомляє Федерація гандболу Росії (ФГР) на своєму офіційному сайті.
За інформацією джерела, на чемпіонаті Європи-2021 з гандболу серед юнаків до 19 років у збірній Росії сформувалася група гравців, які контактували з особами, які займалися організацією ставок. За результатами розслідування Комісії з етики ФГР були відсторонені від змагань 8 гандболістів збірної РФ, які брали участь в договірних іграх на ЧЄ в Хорватії. До слова, збірна Росія зайняла там 15-е місце з 16-и команд.
Долю гравців вирішать на Виконкомі ФГР, який відбудеться 29 вересня. У ФГР відзначили, що очікують найсуворішого покарання для спортсменів, адже "вони торгували честю країни".
Відзначимо, переможцем чемпіонату Європи-2021 серед юнаків стала команда Німеччини, яка в фіналі обіграла господарів першості з рахунком 34:20.
Сітка чемпіонату Європи:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Шахтарі" пояснили своє заселення в готель "Росія" в Тирасполі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-