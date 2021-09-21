Игроки сборной России ставили деньги на собственный проигрыш

Российские гандболисты попались на ставках.

Сразу восемь игроков юношеской сборной России по гандболу подозреваются в ставках на свои матчи.

Об этом сообщает Федерация гандбола России (ФГР) на своем официальном сайте.

По информации источника, на чемпионате Европы-2021 по гандболу среди юношей до 19 лет в сборной России сформировалась группа игроков, которые контактировали с лицами, занимавшимися организацией ставок. По результатам расследования Комиссии по этике ФГР были отстранены от соревнований 8 гандболистов сборной РФ, которые принимали участие в договорных играх на ЧЕ в Хорватии. К слову, сборная Россия заняла там 15-е место из 16-и команд.

Судьбу игроков решат на Исполкоме ФГР, который состоится 29 сентября. В ФГР отметили, что ожидают самого сурового наказания для спортсменов, ведь "они торговали честью страны".

Отметим, победителем чемпионата Европы-2021 среди юношей стала команда Германии, которая в финале обыграла хозяев первенства со счетом 34:20.

Сетка чемпионата Европы:

Сетка чемпионата Европы-2021 по гандболу среди юношей:

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