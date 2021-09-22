Рус

Російський футболіст Хохлов подав в суд на Facebook, який вважає його прізвище образливим для українців

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
106
Дмитро Хохлов Новина оновлена 22 вересня 2021, 15:21
Дмитро Хохлов

Дмитро Хохлов потрапив в безглузду ситуацію.

Колишній футболіст збірної Росії, а нині тренер ФК "Ротор" Дмитро Хохлов вирішив піти в суд на Facebook через своє прізвище.

Про це повідомляє octagon.

За інформацією джерела, сервіси корпорації зчитують прізвище Дмитра як образу українців. У підсумку тренер не може користуватися ні Facebook, ні Instagram. Влітку Хохлов звернувся в московський суд, а у вересні відбулося попереднє слухання у цій справі. Наставник "Ротора" хоче, щоб корпорація "припинила щодо нього певні дії". Крім того, він має намір отримати компенсацію за моральну шкоду.

Хохлов також розповів, що через цю ситуацію страждають його знайомі і друзі, яких соцмережа може забанити на тиждень. Вже багато хто скаржився, що отримували бан від Facebook при будь-якій згадці його прізвища. Крім того, з огляду на публічний статус Дмитра, вболівальники також ризикують бути заблокованими при згадці слів тренера.

"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram", — поскаржився Дмитро.

"Ротор" виступає в дивізіоні ФНЛ (другий за силою дивізіон в РФ). Примітно, що до Хохлова командою керував колишній гравець і тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич. До слова, Хохлов провів 53 матчі за збірну Росії і відзначився за національну команду 6 голами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський футболіст отримав 48-матчевий бан за удар суперника головою в Австрії.

Теги:
#Футбол
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Україна
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Картина замаху більше схожа на спробу залякати, вважає співрозмовник "Телеграфа"
Чому Шефір залишився живий? Боєць спецназу проаналізував замах на помічника Зеленського
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу машини Сергія Шефіра
По машині вистрілили 18 разів: деталі замаху на Сергія Шефіра (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи