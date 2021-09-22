Російський футболіст Хохлов подав в суд на Facebook, який вважає його прізвище образливим для українців

Дмитро Хохлов потрапив в безглузду ситуацію.

Колишній футболіст збірної Росії, а нині тренер ФК "Ротор" Дмитро Хохлов вирішив піти в суд на Facebook через своє прізвище.

Про це повідомляє octagon.

За інформацією джерела, сервіси корпорації зчитують прізвище Дмитра як образу українців. У підсумку тренер не може користуватися ні Facebook, ні Instagram. Влітку Хохлов звернувся в московський суд, а у вересні відбулося попереднє слухання у цій справі. Наставник "Ротора" хоче, щоб корпорація "припинила щодо нього певні дії". Крім того, він має намір отримати компенсацію за моральну шкоду.

Хохлов також розповів, що через цю ситуацію страждають його знайомі і друзі, яких соцмережа може забанити на тиждень. Вже багато хто скаржився, що отримували бан від Facebook при будь-якій згадці його прізвища. Крім того, з огляду на публічний статус Дмитра, вболівальники також ризикують бути заблокованими при згадці слів тренера.

"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram", — поскаржився Дмитро.

"Ротор" виступає в дивізіоні ФНЛ (другий за силою дивізіон в РФ). Примітно, що до Хохлова командою керував колишній гравець і тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич. До слова, Хохлов провів 53 матчі за збірну Росії і відзначився за національну команду 6 голами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський футболіст отримав 48-матчевий бан за удар суперника головою в Австрії.