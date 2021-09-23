"Шматок ла*на": на українця напав суперник під час дуелі поглядів (відео)

В андеркарді шоу Усик — Джошуа буде гаряче.

Непереможний український боксер, чемпіон IBF International в напівсередній вазі Максим Продан (19-0-1, 15 КО), який буде битися в андеркарді шоу Усик — Джошуа, зустрівся віч-на-віч зі своїм майбутнім суперником албанцем Флоріаном Марку (8-0, 6 КО).

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing в Twitter.

Непереможні боксери влаштували шоу вже на прес-конференції. 28-річний "Албанський Король" всіляко ображав Продана, а під час традиційної дуелі поглядів албанець напав Максима, який не став відповідати кривднику. Навіть, коли спортсмени просто відповідали на запитання журналістів, нерви Марку не витримали і він зажадав дуель "тут і зараз". У підсумку службі безпеки довелося вивести албанця із залу під його крики "Ти, шматок ла*на".

Відзначимо, 28-річний Максим Продан народився в Україні, але виступає під прапором Румунії, а базується боксер в Італії. На його рахунку 19 перемог і одна нічия. Флоріан може похвалитися 8 перемогами і однією нічиєю при відсутності поразок.

Додамо, що хедлайнери вечору боксу 25 вересня в Лондоні Олександр Усик і Ентоні Джошуа вели себе на прес-конференції спокійно, а Усик спілкувався з пресою українською мовою.