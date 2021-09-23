"Шматок ла*на": на українця напав суперник під час дуелі поглядів (відео)
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В андеркарді шоу Усик — Джошуа буде гаряче.
Непереможний український боксер, чемпіон IBF International в напівсередній вазі Максим Продан (19-0-1, 15 КО), який буде битися в андеркарді шоу Усик — Джошуа, зустрівся віч-на-віч зі своїм майбутнім суперником албанцем Флоріаном Марку (8-0, 6 КО).
Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing в Twitter.
Непереможні боксери влаштували шоу вже на прес-конференції. 28-річний "Албанський Король" всіляко ображав Продана, а під час традиційної дуелі поглядів албанець напав Максима, який не став відповідати кривднику. Навіть, коли спортсмени просто відповідали на запитання журналістів, нерви Марку не витримали і він зажадав дуель "тут і зараз". У підсумку службі безпеки довелося вивести албанця із залу під його крики "Ти, шматок ла*на".
🔥 FIRST FACE OFF 👀 #ProdanMarku#JoshuaUsyk pic.twitter.com/1lANPVHcEj— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
🍿🍿🍿 #ProdanMarku #JoshuaUsyk pic.twitter.com/M1NrQCJWNr— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
Відзначимо, 28-річний Максим Продан народився в Україні, але виступає під прапором Румунії, а базується боксер в Італії. На його рахунку 19 перемог і одна нічия. Флоріан може похвалитися 8 перемогами і однією нічиєю при відсутності поразок.
Додамо, що хедлайнери вечору боксу 25 вересня в Лондоні Олександр Усик і Ентоні Джошуа вели себе на прес-конференції спокійно, а Усик спілкувався з пресою українською мовою.
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