Усик перед боєм з Джошуа заговорив українською (відео)

Олександр Усик і Ентоні Джошуа зустрілися на прес-конференції перед боєм.

У четвер, 23 вересня, відбулася прес-конференція головних учасників вечора боксу Усик — Джошуа. На заході Олександр відповідав на питання українською мовою.

Відповідне відео є на YouTube-каналі промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Олександр заявив, що йому є ще, що доводити в боксі, він відчуває себе добре і готовий створити історію разом з Ентоні.

Перша дуель поглядів між боксерами:

Відзначимо, Усик отримав бій з Джошуа на правах офіційного претендента на титул WBO в хевівейті. Цей статус українець заробив, відмовившись від чемпіонського поясу Організації в першій важкій вазі під час переходу в нову категорію. Олександр чекав кілька років, щоб здобути чемпіонський шанс в суперважкому дивізіоні, і має намір створити історію 25 вересня в Лондоні на стадіоні ФК "Тоттенгем", де і пройде його поєдинок з британцем. До слова, Ентоні володіє ще й поясами WBA, IBF і IBO.

Мета Усика — стати абсолютним чемпіоном світу, а для цього йому треба перемогти ще й Тайсона Ф’юрі, який володіє поясами WBC і The Ring.

Боксерський експерт Олександр Чепілко в інтерв’ю "Телеграфу" заявляв, що Усик, швидше за все, проведе ще три бої до закінчення кар’єри і цього йому вистачить для досягнення поставленої мети.