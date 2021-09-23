Усик перед боем с Джошуа заговорил на украинском (видео)

Александр Усик и Энтони Джошуа встретились на пресс-конференции перед боем.

В четверг, 23 сентября, состоялась пресс-конференция главных участников вечера бокса Усик — Джошуа. На мероприятии Александр отвечал на вопросы на украинском языке.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале промоутерской компании Matchroom Boxing.

Александр заявил, что ему есть еще, что доказывать в боксе, он чувствует себя хорошо и готов сотворить историю вместе с Энтони.

Первая дуэль взглядов между боксерами:

Отметим, Усик получил бой с Джошуа на правах официального претендента на титул WBO в хевивейте. Этот статус украинец заработал, отказавшись от чемпионского пояса Организации в первом тяжелом весе при переходе в новую категорию. Александр ждал несколько лет, чтобы получить чемпионский шанс в супертяжелом дивизионе, и намерен сотворить историю 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма", где и пройдет его поединок с британцем. К слову, Энтони владеет еще и поясами WBA, IBF и IBO.

Цель Усика — стать абсолютным чемпионом мира, а для этого ему надо победить еще и Тайсона Фьюри, который владеет поясами WBC и The Ring.

Боксерский эксперт Александр Чепилко в интервью "Телеграфу" заявлял, что Усик, скорее всего, проведет еще три боя до окончания карьеры и этого ему хватит для достижения поставленной цели.