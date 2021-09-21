"Усику осталось 3 боя до пенсии": названы перспективы Александра перед боем с Джошуа

Александр Усик находится на пике карьеры.

Основатель ресурса LuckyPunch Александр Чепилко считает, что украинский супертяж Александр Усик, которому вскоре предстоит бой против чемпиона Энтони Джошуа, проведет еще 3 топ-поединка.

Об этом Чепилко рассказал в интервью "Телеграфу".

Александр считает, что спорт значительно преобразился после пандемии коронавируса, в частности, в боксе топ-бойцы стали намного реже проводить бои (около 1 поединка в год, — прим. ред.). Поэтому Александру, которому уже 34 года, осталось не так много времени для раскрытия потенциала в хевивейте. Эксперт считает, что украинский боксер будет драться до 37 лет и проведет еще три топ-боя. Чепилко отметил, что этого как раз будет достаточно для него, чтобы стать абсолютным чемпионом мира (2 боя с Джошуа и дуэль с Тайсоном Фьюри).

"Вполне возможно, что нам осталось посмотреть три боя Усика — два с Джошуа и объединительный. Выиграв все пояса, он может смело завершать карьеру", — заявил Чепилко.

Чепилко отметил, что подобный сценарий возможен, однако для этого надо обязательно побеждать Джошуа в субботу, 25 сентября. К слову, поединок Усик — Джошуа не будет показан в Украине по ТВ, а букмекеры не верят в украинца.