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"Усику залишилося 3 поєдинки до пенсії": названі перспективи Олександра перед боєм з Джошуа

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Усик — Джошуа Новина оновлена 21 вересня 2021, 12:32
Усик — Джошуа

Олександр Усик знаходиться на піку кар’єри.

Засновник ресурсу LuckyPunch Олександр Чепілко вважає, що український супертяж Олександр Усик, якому незабаром належить провести бій проти чемпіона Ентоні Джошуа, проведе ще 3 топ-поєдинки.

Про це Чепілко розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Олександр вважає, що спорт значно змінився після пандемії коронавірусу, зокрема, в боксі топ-бійці стали набагато рідше проводити бої (близько одного поєдинку на рік, — прим. ред.). Тому Олександру, якому вже 34 роки, залишилося не так багато часу для розкриття потенціалу в хевівейті. Експерт вважає, що український боксер битиметься до 37 років і проведе ще три топ-бої. Чепілко вважає, що цього якраз буде достатньо для нього, щоб стати абсолютним чемпіоном світу (2 поєдинки з Джошуа і дуель з Тайсоном Ф’юрі).

"Цілком можливо, що нам залишилося подивитися три поєдинки Усика — два з Джошуа і об’єднавчий. Вигравши всі пояси, він може сміливо завершувати кар’єру", — заявив Чепілко.

Чепілко зазначив, що подібний сценарій можливий, однак для цього треба обов’язково перемагати Джошуа в суботу, 25 вересня. До слова, бій Усик — Джошуа не буде показаний в Україні по ТВ, а букмекери не вірять в українця.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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