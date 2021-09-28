"Чекаємо указу президента": Російська біатлоністка прагне отримати громадянство України
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У федерації біатлону вважають, що у дівчини є великий потенціал.
Російська спортсменка Дарʼя Сидорова збирається змінити громадянство і має намір надалі виступати на змаганнях під українським прапором.
Про це пише "Суспільне" з посиланням на коментар голови федерації біатлону Володимира Бринзака.
"Ми зараз чекаємо указ президента про її громадянство", — сказав він.
Бринзак зазначив, що як тільки 22-річна Сидорова отримає паспорт України, її відправлять до Київського держуніверситету. Там вона буде адаптуватися під українські реалії та можливо вже в наступному році потрапить в команду.
Він каже, що у дівчини є великі перспективи. В цей час вона тренується в складі команди "Б" і швидше за все візьме участь в Універсіаді в грудні.
"Вона дуже хороша і молода спортсменка з потенціалом. Думаю, вона нам допоможе", — додав Бринзак.
Сидорова є представницею Тюменської області та двічі фінішувала в топ-20 юніорського кубка IBU в сезоні 2019/20.
Як повідомлялося раніше, колишній футболіст "Зорі" і збірної України Дмитро Іванисеня перейшов в російський клуб і поскаржився на "злих українців".
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