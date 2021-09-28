"Чекаємо указу президента": Російська біатлоністка прагне отримати громадянство України

У федерації біатлону вважають, що у дівчини є великий потенціал.

Російська спортсменка Дарʼя Сидорова збирається змінити громадянство і має намір надалі виступати на змаганнях під українським прапором.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на коментар голови федерації біатлону Володимира Бринзака.

"Ми зараз чекаємо указ президента про її громадянство", — сказав він.

Бринзак зазначив, що як тільки 22-річна Сидорова отримає паспорт України, її відправлять до Київського держуніверситету. Там вона буде адаптуватися під українські реалії та можливо вже в наступному році потрапить в команду.

Він каже, що у дівчини є великі перспективи. В цей час вона тренується в складі команди "Б" і швидше за все візьме участь в Універсіаді в грудні.

"Вона дуже хороша і молода спортсменка з потенціалом. Думаю, вона нам допоможе", — додав Бринзак.

Сидорова є представницею Тюменської області та двічі фінішувала в топ-20 юніорського кубка IBU в сезоні 2019/20.

Як повідомлялося раніше, колишній футболіст "Зорі" і збірної України Дмитро Іванисеня перейшов в російський клуб і поскаржився на "злих українців".