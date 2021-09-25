Перейшовший в російський клуб Іванісеня поскаржився на злих українців

Дмитро Іванісеня повідав про свій відхід в російський футбол.

Екс-футболіст "Зорі" і збірної України Дмитро Іванісеня, який влітку ошелешив своїм рішенням перейти в російський ФК "Крилья Совєтов", повідомив, що нарвався на критику з боку українських уболівальників.

Про це він розповів в інтерв’ю meta-ratings.

За словами футболіста, він міг залишитися в "Зорі", проте вирішив "рухатися далі". Крім того, певний інтерес був і з боку українських грандів і іспанського "Алавеса", проте офіційних пропозицій так і не надійшло. У підсумку гравець вирішив перебратися в чемпіонат Росії. Іванісеня розповів, що після переходу в "Крилья Совєтов" його дірект просто "горів" від гнівних коментарів українців.

"Думав тоді: "Які люди злі?", — розповів Івенісеня. Який не став відповідати на недоброзичливі повідомлення.

Додамо, що на рахунку Іванісені одна гра за збірну України. Футболіст зіграв один тайм за команду Андрія Шевченка в переможному поєдинку проти Естонії (1:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російського футболіста дискваліфікували на 48 матчів в Австрії.