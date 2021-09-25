Укр

Перешедший в российский клуб Иванисеня пожаловался на злых украинцев

Автор
Михаил Корнилов
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Автор
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Дмитрий Иванисеня Новость обновлена 25 сентября 2021, 14:00
Дмитрий Иванисеня

Дмитрий Иванисеня поведал о своем уходе в российский футбол.

Экс-футболист "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который летом ошарашил своим решением перейти в российский ФК "Крылья Советов", сообщил, что нарвался на критику со стороны украинских болельщиков.

Об этом он рассказал в интервью meta-ratings.

По словам футболиста, он мог остаться в "Заре", однако решил "двигаться дальше". Кроме того, определенный интерес был и со стороны украинских грандов и испанского "Алавеса", однако официальных предложений так и не поступило. В итоге игрок решил перебраться в чемпионат России. Иванисеня рассказал, что после перехода в "Крылья Советов" его директ просто "горел" от гневных комментариев украинцев.

"Думал тогда: "Какие люди злые?", — рассказал Ивенисеня. который не стал отвечать на недоброжелательные сообщения.

Добавим, что на счету Иванисени одна игра за сборную Украины. Футболист сыграл один тайм за команду Андрея Шевченко в победной игре против Эстонии (1:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей в Австрии.

Теги:
#Футбол #ФК Заря #ФК Крылья Советов #Дмитрий Иванисеня
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