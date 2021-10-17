"Спорт поза політикою": колишній футболіст збірної України заявив про нейтральне ставлення до РФ

Олег Міщенко вважає, що у всіх країнах є адекватні і неадекватні люди.

Колишній гравець полтавської "Ворскли" Олег Міщенко, який встиг пограти за російський "Амкар", розповів про своє ставлення до РФ.

Футболіст дав відверте інтерв’ю Fanday.net.

У своєму інтерв’ю Міщенко розповів, що нарвався на великий хейт через свій перехід в пермський клуб в 2016 році, проте про цей трансфер він не шкодує, адже знайшов в цій команді справжніх братів. Крім того, Олег розповів, що заробляв в Росії 30 тисяч доларів на місяць. Українець також висловив своє ставлення до РФ. Він вважає, що "спорт поза політикою" і відноситься до сусідньої країни нейтрально.

"Ставлення до Росії? Нейтральне. У мене немає ні негативу, ні позитиву. У мене там друзі. А сама країна — мені не цікаво говорити про неї, якщо чесно. У кожній нації є адекватні люди, а є неадекватні. Зараз йдуть військові дії з Росією, тому говорити щось добре чи погане я не буду. Це політична ситуація, і туди я лізти точно не хочу ", — розповів футболіст.

Відзначимо, Міщенко встиг на юнацькому рівні пограти за збірну України U-17 і U-19. Футболіст подавав великі надії і навіть їздив на перегляд в римську "Рому", яку тоді тренував Лучано Спаллетті. Історія з італійської командою не продовжилася через фінансову сторону питання. За словами футболіста, за нього запросили в донецькому "Металурзі" 2,5 млн євро, що виявилося занадто великим цінником.

Міщенко, який є вихованцем київського "Динамо", встиг пограти в таких командах: "Металург" Д, "Сталь", "Говерла", "Ворскла", "Амкар", "Іллічівець", "Полтава" і "Полісся". Зараз Олег працює дитячим тренером в Полтаві.

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