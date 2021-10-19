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Parimatch Ukraine підписала Меморандум Ukrainian Gambling Council щодо реклами азартних ігор

Автор
Дмитро Романов
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Parimatch Ukraine підписала Меморандум Ukrainian Gambling Council щодо реклами азартних ігор Новина оновлена 19 жовтня 2021, 14:25

Parimatch Ukraine підписала Меморандум Ukrainian Gambling Council щодо реклами азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності.

Ініціатором документу стала профільна асоціація Ukrainian Gambling Council, що обʼєднує найбільших операторів ринку азартних ігор в Україні. Мета Меморандуму – обʼєднати зусилля усіх учасників для встановлення єдиних підходів до застосування законодавства щодо реклами та спонсорства. 

СЕО Parimatch Ukraine, Наталія Гілевич: «Як перша і поки єдина беттінг компанія, що отримала ліцензію в Україні, ми відчуваємо відповідальність і готові бути прикладом у статусі лідера галузі. Ми готові і надалі будувати прозорий бізнес в Україні. Саме тому ми домовилися про єдині правила виготовлення, розміщення та розповсюдження реклами для всіх організаторів азартних ігор, які приєднаються до Меморандуму. Упевнена, що підписання першої в своєму роді офіційної угоди про дотримання спільних підходів у рекламі – необхідний крок на шляху до встановлення принципів взаємоповаги та рівноправності серед гравців ринку».

Вже на стадії погодження тексту Меморандуму Parimatch Ukraine привела усі рекламні прояви до прийнятих стандартів, які зменшують кількість реклами азартних ігор, додають попереджувальний текст. «Наше головне завдання – розвивати гемблінг за принципами відповідальної гри, аби гра була різновидом дозвілля та отримання позитивних емоції, а реклама – відповідала як нормам права, так і єдиним прийнятим професійною спільнотою підходам. І головне – була безпечною».

Серед основних принципів, що затвердив документ: зміст реклами, канали її розміщення, зміст та порядок розміщення попереджувального тексту, якість Інтернет-ресурсів для рекламної діяльності компаній, дотримання принципів відповідальної гри. Аналогічний підхід було застосовано до розміщення та змісту спонсорської інформації.

Очікується, що до Меморандуму приєднається ще 10 національних операторів азартних ігор.

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