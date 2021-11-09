"Яскраво та красиво": збірна України представила нову форму

Українські біатлоністи отримали нову форму.

У вівторок, 9 листопада, збірна України з біатлону отримала нову форму на сезон 2021/22.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Наших біатлоністів у новій формі вболівальники зможуть побачити на найближчих офіційних стартах. Повідомляється, що екіпірування для чоловічої та жіночої збірних було зроблено шведською фірмою Craft Sportwear. Форма розфарбована у традиційні для нашої команди жовто-сині кольори.

Зазначимо, нова форма збірної України сподобалася більшості вболівальників, які зазначили, що тепер нашу команду буде легко впізнати під час перегонів через яскраве забарвлення.

Користувачі оцінили нову форму збірної України

Нагадаємо, Кубок світу з біатлону 2021/22 стартує наприкінці листопада у шведському Естерсунді. Очікується, що першою гонкою сезону стане жіноча "індивідуалка" (27 листопада). Примітно, що 1-й етап КМ складатиметься всього з 4 гонок (2 індивідуальні та 2 спринти). Другий етап Кубку світу також пройде в Естерсунді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська біатлоністка Ганна Кривоніс впала під час підготовки до нового сезону, сильно зчепивши обличчя.