"Яскраво та красиво": збірна України представила нову форму
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Українські біатлоністи отримали нову форму.
У вівторок, 9 листопада, збірна України з біатлону отримала нову форму на сезон 2021/22.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.
Наших біатлоністів у новій формі вболівальники зможуть побачити на найближчих офіційних стартах. Повідомляється, що екіпірування для чоловічої та жіночої збірних було зроблено шведською фірмою Craft Sportwear. Форма розфарбована у традиційні для нашої команди жовто-сині кольори.
Зазначимо, нова форма збірної України сподобалася більшості вболівальників, які зазначили, що тепер нашу команду буде легко впізнати під час перегонів через яскраве забарвлення.
Нагадаємо, Кубок світу з біатлону 2021/22 стартує наприкінці листопада у шведському Естерсунді. Очікується, що першою гонкою сезону стане жіноча "індивідуалка" (27 листопада). Примітно, що 1-й етап КМ складатиметься всього з 4 гонок (2 індивідуальні та 2 спринти). Другий етап Кубку світу також пройде в Естерсунді.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська біатлоністка Ганна Кривоніс впала під час підготовки до нового сезону, сильно зчепивши обличчя.
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