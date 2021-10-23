Рус

Українська біатлоністка сильно зчесала обличчя в результаті падіння (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
104
Анна Кривонос травмувала лице Новина оновлена 23 жовтня 2021, 11:39
Анна Кривонос травмувала лице

Анна Кривонос впала в Італії.

Біатлоністка збірної України Анна Кривонос травмувала обличчя під час тренувального заїзду на лижероллерах.

Подробиці інциденту в інтерв’ю Xsport розповів старший тренер жіночої національної команди Урош Велепец.

За словами наставника, Кривонос впала під час заїзду на лижероллерах на тренувальному зборі в Лівіньо (Італія), де спортсменка невдало подолала небезпечну ділянку траси. Велепец зазначив, що Анна не зуміла правильно згрупуватися на спуску і впала, в результаті чого сильно зчесала лице. На щастя, серйозних травм вдалося уникнути і біатлоністка може приєднатися до команди вже на наступному зборі, який пройде в Бейтостолені (Норвегія).

"На щастя, руки і ноги вона собі не пошкодила, але дуже сильно зчесала обличчя. Їй навіть наклали кілька швів в місцевій лікарні. Також зробили рентген, щоб виключити всілякі переломи", — заявив Велепец.

Анна Кривонос опублікувала наслідки падіння
Анна Кривонос опублікувала наслідки падіння
Анна Кривонос після падіння
Анна Кривонос після падіння

Анна Кривонос — 24-річна біатлоністка з Глухова (Сумська область). З 2014 року виступала у юнацькій збірній України, де досягла чималих успіхів. У 2015 році українка ставала чемпіонкою світу в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, старт Кубка світу з біатлону сезону 2021/22 запланований на 26 листопада в шведському Естерсунді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська біатлоністка Дар’я Сидорова близька до того, щоб отримати українське громадянство.

Теги:
#Біатлон #Анна Кривонос
Червона зона
Україна
"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Червона зона
"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
Дата публікації
Категорія
Генерал Ігор Романенко
Перемир’я на Донбасі у 2020-му працювало лише тому, що Путін хотів зробити з нього Придністров’ї-2, — генерал
Дата публікації
Категорія
Свої посади втратять цілий ряд чільних посадовців
Нові обличчя в Кабміні: кого з міністрів звільнять вже найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Заморозки на грунті.
В Україну йде похолодання до -5 ° C: кому не пощастить найбільше
Дата публікації
Категорія
В Україні поставили рекорд вакцинації
Госпіталізацій більше, видужалих менше: яка обстановка з COVID-19 в Україні на 23 жовтня