Українська біатлоністка сильно зчесала обличчя в результаті падіння (фото)

Анна Кривонос впала в Італії.

Біатлоністка збірної України Анна Кривонос травмувала обличчя під час тренувального заїзду на лижероллерах.

Подробиці інциденту в інтерв’ю Xsport розповів старший тренер жіночої національної команди Урош Велепец.

За словами наставника, Кривонос впала під час заїзду на лижероллерах на тренувальному зборі в Лівіньо (Італія), де спортсменка невдало подолала небезпечну ділянку траси. Велепец зазначив, що Анна не зуміла правильно згрупуватися на спуску і впала, в результаті чого сильно зчесала лице. На щастя, серйозних травм вдалося уникнути і біатлоністка може приєднатися до команди вже на наступному зборі, який пройде в Бейтостолені (Норвегія).

"На щастя, руки і ноги вона собі не пошкодила, але дуже сильно зчесала обличчя. Їй навіть наклали кілька швів в місцевій лікарні. Також зробили рентген, щоб виключити всілякі переломи", — заявив Велепец.

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Анна Кривонос після падіння

Анна Кривонос — 24-річна біатлоністка з Глухова (Сумська область). З 2014 року виступала у юнацькій збірній України, де досягла чималих успіхів. У 2015 році українка ставала чемпіонкою світу в індивідуальній гонці.

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