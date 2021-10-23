Украинская биатлонистка сильно счесала лицо в результате падения (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 104
Анна Кривонос упала в Италии.
Биатлонистка сборной Украины Анна Кривонос травмировала лицо во время тренировочного заезда на лыжероллерах.
Подробности инцидента в интервью Xsport рассказал старший тренер женской национальной команды Урош Велепец.
По словам наставника, Кривонос упала во время заезда на лыжероллерах на тренировочном сборе в Ливиньо (Италия), где спортсменка неудачно преодолела опасный участок трассы. Велепец отметил, что Анна не сумела правильно сгруппироваться на спуске и упала в результате чего сильно счесала лицо. К счастью, серьезных травм удалось избежать и биатлонистка может присоединиться к команде уже на следующем сборе, который пройдет в Бейтостолене (Норвегия).
"К счастью, руки и ноги она себе не повредила, но очень сильно счесала лицо. Ей даже наложили несколько швов в местной больнице. Также сделали рентген, чтобы исключить всяческие переломы", — заявил Велепец.
Анна Кривонос — 24-летняя биатлонистка из Глухова (Сумская область). С 2014 года выступала в юношеской сборной Украины, где добилась немалых успехов. В 2015 году украинка становилась чемпионкой мира в индивидуальной гонке.
Напомним, старт Кубка мира по биатлону сезона 2021/22 запланирован на 26 ноября в шведском Эстерсунде.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российская биатлонистка Дарья Сидорова близка к тому, чтобы получить украинское гражданство.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-