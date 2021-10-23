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Украинская биатлонистка сильно счесала лицо в результате падения (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Анна Кривонос травмировала лицо в результате падения на тренировке Новость обновлена 23 октября 2021, 11:39
Анна Кривонос травмировала лицо в результате падения на тренировке

Анна Кривонос упала в Италии.

Биатлонистка сборной Украины Анна Кривонос травмировала лицо во время тренировочного заезда на лыжероллерах.

Подробности инцидента в интервью Xsport рассказал старший тренер женской национальной команды Урош Велепец.

По словам наставника, Кривонос упала во время заезда на лыжероллерах на тренировочном сборе в Ливиньо (Италия), где спортсменка неудачно преодолела опасный участок трассы. Велепец отметил, что Анна не сумела правильно сгруппироваться на спуске и упала в результате чего сильно счесала лицо. К счастью, серьезных травм удалось избежать и биатлонистка может присоединиться к команде уже на следующем сборе, который пройдет в Бейтостолене (Норвегия).

"К счастью, руки и ноги она себе не повредила, но очень сильно счесала лицо. Ей даже наложили несколько швов в местной больнице. Также сделали рентген, чтобы исключить всяческие переломы", — заявил Велепец.

Анна Кривонос опубликовала последствия падения
Анна Кривонос опубликовала последствия падения
Анна Кривонос после падения в Италии
Анна Кривонос после падения в Италии
Анна Кривонос на тренировке
Анна Кривонос на тренировке

Анна Кривонос — 24-летняя биатлонистка из Глухова (Сумская область). С 2014 года выступала в юношеской сборной Украины, где добилась немалых успехов. В 2015 году украинка становилась чемпионкой мира в индивидуальной гонке.

Напомним, старт Кубка мира по биатлону сезона 2021/22 запланирован на 26 ноября в шведском Эстерсунде. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская биатлонистка Дарья Сидорова близка к тому, чтобы получить украинское гражданство

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#Биатлон #Анна Кривонос
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