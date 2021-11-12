Клуб УПЛ може припинити існування: подробиці

У "Минаю" великі проблеми

Футбольний журналіст Роман Бебех у своєму телеграм-каналі "Бомбардир" повідомив, що у "Минаю" виникли фінансові проблеми.

За даними джерела, президент клубу Валерій Пересоляк припинив фінансування проекту. Усередині ужгородської команди поки що ніхто не знає, що буде далі.

"Можливо, команді вдасться перемогти в наступному матчі, і Пересоляк передумає. Як багато залежить від настрою власника в українському футболі. Як їх допустили до участі у змаганнях? Хоча це не один такий клуб у нашому футболі", — обурюється журналіст.

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Після 14 турів "Минай" посідає передостаннє місце у турнірній таблиці. Свій наступний матч ужгородці проведуть проти "Інгульця" наступного тижня.

Як раніше повідомляв "Телеграф", новим головним тренером "Минаю" став легенда донецького "Шахтаря". До цього ужгородців очолював ще один колишній гравець "гірників" Василь Кобін.