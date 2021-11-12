Рус

Клуб УПЛ може припинити існування: подробиці

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
У "Минаї" не знають, що буде далі Новина оновлена 12 листопада 2021, 20:01
У "Минаї" не знають, що буде далі

У "Минаю" великі проблеми

Футбольний журналіст Роман Бебех у своєму телеграм-каналі "Бомбардир" повідомив, що у "Минаю" виникли фінансові проблеми.

За даними джерела, президент клубу Валерій Пересоляк припинив фінансування проекту. Усередині ужгородської команди поки що ніхто не знає, що буде далі.

"Можливо, команді вдасться перемогти в наступному матчі, і Пересоляк передумає. Як багато залежить від настрою власника в українському футболі. Як їх допустили до участі у змаганнях? Хоча це не один такий клуб у нашому футболі", — обурюється журналіст.

Хочеш дізнатися більше про український спорт? Підписуйся на наш телеграм канал, там все оперативно і по суті.

Після 14 турів "Минай" посідає передостаннє місце у турнірній таблиці. Свій наступний матч ужгородці проведуть проти "Інгульця" наступного тижня.

Як раніше повідомляв "Телеграф", новим головним тренером "Минаю" став легенда донецького "Шахтаря". До цього ужгородців очолював ще один колишній гравець "гірників" Василь Кобін.

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Минай
У місцевих ТРЦ практично не цікавляться у відвідувачів COVID-сертифікатами
В регіонах
Начебто і немає "червоної" зони: як виглядають Черкаси після посилення карантину (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У місцевих ТРЦ практично не цікавляться у відвідувачів COVID-сертифікатами
Начебто і немає "червоної" зони: як виглядають Черкаси після посилення карантину (фото)
Дата публікації
Категорія
Олена Зеленська
Снайпери на дахах: що говорять у поліції та УДО про скандал із візитом Олени Зеленської до Львова
Дата публікації
Категорія
Загиблі воїни
Українські десантники загинули на Донбасі: названі імена (фото)
Дата публікації
Категорія
Квартири не подешевшають, незважаючи на карантин
Ринок нерухомості в кризі через карантин: як можна на цьому заробити
Дата публікації
Категорія
Головним завданням "Палича" було вибивання зізнання із ув’язнених
Хто не співпрацював, того катували: головний кат "Ізоляції" зробив зізнання на відео