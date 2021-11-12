Клуб УПЛ может прекратить существование: подробности

У "Миная" большие проблемы

Футбольный журналист Роман Бебех в своем телеграм-канале "Бомбардир" сообщил, что у "Миная" возникли финансовые проблемы.

По данным источника, президент клуба Валерий Пересоляк прекратил финансирование проекта. Внутри ужгородской команды пока никто не знает, что будет дальше.

"Возможно, команде удастся победить в следующем матче, и Пересоляк передумает. Как много зависит от настроения владельца в украинском футболе. Как их допустили к участию в соревнованиях? Хотя это не один такой клуб в нашем футболе", — негодует журналист.

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После 14 туров "Минай" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Свой следующий матч ужгородцы проведут против "Ингульца" на следующей неделе.

Как ранее сообщал "Телеграф", новым главным тренером "Миная" стал легенда донецкого "Шахтера". До этого ужгородцев возглавлял еще один бывший игрок "горняков" Василий Кобин.