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В Україні очікується хвиля арештів у футболі через договірні матчі

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Павелко продовжує боротьбу з нечесними гравцями та клубами Новина оновлена 18 листопада 2021, 17:13
Павелко продовжує боротьбу з нечесними гравцями та клубами

Порушники спати спокійно точно не зможуть.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в інтерв’ю Радіо НВ розповів, як боротиметься з договірними матчами у футболі.

За словами чиновника, з початку з 2015 року, коли він обійняв посаду, нарешті вдалося змінити ситуацію в українському футболі, де раніше "у першій, другій та юнацькій лігах проходило до 80% договірних матчів". Поступово їхня кількість зменшилася, а країну накрила хвиля арештів, за підсумками якої понад 300 осіб отримали покарання.

Однак, як вважає Павелко, цього виявилося замало, і найближчим часом ми дізнаємося про нових фігурантів справ про нечесну гру в українському футболі.

"Але ми вже працюємо і з іншими асоціаціями, тому що багато футболістів переїжджають між країнами, змінюють прізвища, паспорти, знову грають на ставки. Ми з цим працюємо", — заявив Павелко.

Як раніше повідомляв "Телеграф", президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України.

Теги:
#Андрій Павелко #Договірні матчі #УАФ
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