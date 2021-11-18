Колишній гравець донецького "Металурга" згадав, за що отримав найбільшу премію у кар’єрі

І це не за перемогу над "Динамо" чи "Шахтарем".

Півзахисник запорізького "Металурга" Володимир Польовий в інтерв’ю FanDay згадав, за що отримав найбільшу премію у кар’єрі.

За словами самого гравця, це сталося під час його кар’єри у донецькому "Металургу", коли в одному з матчів донеччани обіграли одеський "Чорноморець".

"Найбільша премія. Напевно, тисяч 10-11 доларів. Це було в донецькому "Металургу". Ми обіграли вдома "Чорноморець" і нам дали подвійну премію. Був клуб, який платив зовсім маленькі преміальні, але я про це не говоритиму", — Заявив футболіст.

За словами Польового, пристойні преміальні були також за те, якщо відбирали очки у "Динамо" або "Шахтаря", але до таких сум не доходило.

За свою кар’єру Польовий змінив кілька українських клубів, серед яких донецький та запорізький "Металурги", київський "Арсенал", "Дніпро" та "Волинь".

Як раніше повідомляв "Телеграф", легендарний захисник "Дніпра" розповів, скільки грошей йому, як і раніше, винен колишній власник дніпропетровського клубу Ігор Коломойський після ліквідації клубу.