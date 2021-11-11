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Легендарний захисник "Дніпра" розповів, скільки грошей йому винен Коломойський

Автор
Володимир Лавський
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Федецький провів за "Дніпро" чотири сезони Новина оновлена 11 листопада 2021, 15:53
Федецький провів за "Дніпро" чотири сезони

"Дніпро" після банкрутства залишився винен багатьом.

Колишній захисник "Дніпра" та збірної України Артем Федецький в інтерв’ю FanDay розповів, скільки йому залишилися винні у дніпропетровському клубі, яким володів Ігор Коломойський. У 2016 році бізнесмен відмовився спонсорувати клуб, не розрахувавшись із боргами перед футболістами та персоналом. Після цього команда втратила професійний статус, а зараз взагалі не існує.

За словами футболіста, його все ще на душі шкребуть кішки через те, що клуб припинив існування і так закінчилося.

"Коломойський був власником і вирішував долю клубу. У Європі вирішує рада директорів, а у нас президенти клубів. Не так образа за борги перед гравцями, як за те, що команду можна було б зберегти. Але водночас без Коломойського ми не пережили". би такі емоції, не вийшли б у фінал Ліги Європи. Скільки залишився винен Коломойський? Більше мільйона доларів", — заявив футболіст.

За рік до банкрутства "Дніпро" вийшов у фінал Ліги Європи, де поступився іспанській "Севільї" з рахунком 2:3. Це найвищий здобуток для дніпропетровського клубу на міжнародній арені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Коломойського було помічено на футбольному матчі з новою зачіскою.

Теги:
#ФК Дніпро #Гроші #Ігор Коломойський #Артем Федецький
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