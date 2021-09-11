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Нова зачіска Коломойського викликала бурхливе обговорення в мережі

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Ігор Коломойський Новина оновлена 11 вересня 2021, 23:02
Ігор Коломойський

Коломойський змінив стиль і не всі його змогли впізнати.

Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський відвідав НСК "Олімпійський", де спостерігав за грою "Шахтаря" проти "Дніпро-1".

Про це повідомив у своєму Інстаграм ведучий YouTube-каналу "Триндец" Дмитро Поворознюк.

Також, за його словами, за матчем прийшов поспостерігати президент ФК "Зоря" Євген Геллер.

"Коломойський і Геллер матчі", — підписав відео Поворознюк.

У мережі ж появу Коломойського на публіці сприйняли неоднозначно, але все ж основна увага була прикута до його нової зачіски.

Коломойський на матчі "Шахтар" — "Дніпро-1"
Коломойський на матчі "Шахтар" — "Дніпро-1"

Як повідомлялося раніше, в Україні Коломойський разом з Геннадієм Боголюбовим є фігурантами справи про розкрадання коштів "ПриватБанку".

У США він знаходиться в списку санкцій через відмивання грошей і подальшої купівлі там нерухомості.

Також він потрапив під приціл російських правоохоронців, які інкримінують йому "крадіжку нафти".

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