Нова зачіска Коломойського викликала бурхливе обговорення в мережі
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Коломойський змінив стиль і не всі його змогли впізнати.
Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський відвідав НСК "Олімпійський", де спостерігав за грою "Шахтаря" проти "Дніпро-1".
Про це повідомив у своєму Інстаграм ведучий YouTube-каналу "Триндец" Дмитро Поворознюк.
Також, за його словами, за матчем прийшов поспостерігати президент ФК "Зоря" Євген Геллер.
"Коломойський і Геллер матчі", — підписав відео Поворознюк.
У мережі ж появу Коломойського на публіці сприйняли неоднозначно, але все ж основна увага була прикута до його нової зачіски.
Як повідомлялося раніше, в Україні Коломойський разом з Геннадієм Боголюбовим є фігурантами справи про розкрадання коштів "ПриватБанку".
У США він знаходиться в списку санкцій через відмивання грошей і подальшої купівлі там нерухомості.
Також він потрапив під приціл російських правоохоронців, які інкримінують йому "крадіжку нафти".
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