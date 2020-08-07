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Минюст США обвиняет Коломойского в отмывании денег

Минюст США обвиняет Коломойского в отмывании денег
Обновлено 08:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине.

Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.

Соответствующую информацию обнародовал минюст США.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов "украли у "ПриватБанка" столько денег, что национальный банк страны был вынужден выплатить учреждению 5,5 миллиарда долларов помощи "чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны".

Издание сообщает, что адвокат Коломойского Майкл Салливан уже отреагировал на обвинения.

"Господин Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Министерством юстиции", - написал адвокат в в электронном письме.

Как сообщалось, в июле в американском суде представители ПриватБанка сообщили об отмывании Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым почти 800 миллионов долларов.

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Все по теме:

США, ПриватБанк, Игорь Коломойский.

Автор:

Телеграф
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