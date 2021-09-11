Укр

Новая прическа Коломойского вызвала бурное обсуждение в сети

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Игорь Коломойский Новость обновлена 11 сентября 2021, 23:02
Игорь Коломойский

Коломойский сменил стиль и не все его смогли узнать.

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский посетил НСК "Олимпийский", где наблюдал за игрой "Шахтера" против "Днепр-1".

Об этом сообщил в своем Инстаграм ведущий YouTube-канала "Трындец" Дмитрий Поворознюк.

Также, по его словам, за матчем пришел понаблюдать президент ФК "Заря" Евгений Геллер.

"Коломойский и Геллер на матче", — подписал видео Поворознюк.

В сети же появление Коломойского на публике восприняли неоднозначно, но все же основное внимание было приковано к его новой прическе.

Коломойский на матче "Шахтер" - "Днепр-1"
Коломойский на матче "Шахтер" - "Днепр-1"

Как сообщалось ранее, в Украине Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым являются фигурантами дела о хищении средств "ПриватБанка".

В США он находится в санкционном списке из-за отмывания денег и последующей покупки недвижимости.

Также он попал под прицел российских правоохранителей, которые инкриминируют ему "воровство нефти".

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