Коломойский попал под прицел НАБУ в расследовании по делу Приватбанка - Сытник

По делу "Приватбанка" в НАБУ проводили следственные действия с экс-совладельцем банка Игорем Коломойским.

Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник во время пресс-конференции в Укринформе.

По его словам это дело связано с международным сотрудничеством и обменом информацией. Также Сытник отметил, что информацию о том были ли запросы из США по Коломойскому не разглашают.

Также в НАБУ отметили, что подозрения на 8 млрд гривен и на 130 млн гривен не последние в деле.

Напомним, в 2016 году во время национализации "Приватбанка" за день до признания его неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили более 136 миллионов гривен в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами ПриватБанка. НАБУ и САП (специальная антикоррупционная прокуратура) в феврале 2021 года сообщили о подозрении в этом деле трем экс-чиновникам банка.

Ранее "Телеграф" писал про то, что суд в Киеве закрыл дело по иску Александра Дубилета о признании недействительным продажи "Приватбанка" государству. Его также подозревают в том, что он по поддельным документам распорядился перечислить 8,2 млрд гривен "ПриватБанка" на счета компании Claresholm Marketing.