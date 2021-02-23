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Дела против бывших топ-менеджеров ПриватБанка: появилось видео задержания личного банкира Коломойского

Дела против бывших топ-менеджеров ПриватБанка: появилось видео задержания личного банкира Коломойского
10:46 Сегодня Телеграф Фото: nabu.gov.ua

22 февраля бывшим топменеджерам ПриватБанка НАБУ и САП сообщили о подозрении. При том, что в тот же день НАБУ задержали одного из топменеджеров.

Об этом сообщили на сайте НАБУ. 

Согласно предоставленным данным, НАБУ и САП сообщили трем работникам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136 890 000 грн.

В декабре 2016 года они за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средства банка эту сумму в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".

Таким образом, в список подозреваемых попали: 

  • эксклава правления ПАО КБ "ПриватБанк";
  • бывший первый заместитель председателя правления "ПриватБанк";
  • экс-руководительница одного из подразделений "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.

Видео задержания бывшего зампредседателя правления ПриватБанка Владимира Яценко:

Стоит напомнить, что Яценко подозревается в растрате средств ПриватБанка и 22 февраля он был задержан в международном аэропорту "Борисполь", во время попытки сбежать из Украины на частном самолете.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, ПриватБанк, НАБУ.
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