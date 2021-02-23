Дела против бывших топ-менеджеров ПриватБанка: появилось видео задержания личного банкира Коломойского

22 февраля бывшим топменеджерам ПриватБанка НАБУ и САП сообщили о подозрении. При том, что в тот же день НАБУ задержали одного из топменеджеров.

Об этом сообщили на сайте НАБУ.

Согласно предоставленным данным, НАБУ и САП сообщили трем работникам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136 890 000 грн.

В декабре 2016 года они за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средства банка эту сумму в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".

Таким образом, в список подозреваемых попали:

эксклава правления ПАО КБ "ПриватБанк";

бывший первый заместитель председателя правления "ПриватБанк";

экс-руководительница одного из подразделений "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.

Видео задержания бывшего зампредседателя правления ПриватБанка Владимира Яценко:

Стоит напомнить, что Яценко подозревается в растрате средств ПриватБанка и 22 февраля он был задержан в международном аэропорту "Борисполь", во время попытки сбежать из Украины на частном самолете.