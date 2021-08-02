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В России хотят судить Коломойского: за что украинскому олигарху грозит 20 лет тюрьмы

В России хотят судить Коломойского: за что украинскому олигарху грозит 20 лет тюрьмы
11:14 Сегодня Телеграф

В России завели уголовное дело против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в создании преступного сообщества.

Об этом со ссылкой на Следком РФ сообщает Телеграмм-канал Baza.

Оказывается, российских копов заинтересовал давний скандал, связанный с созданием компании "Татнефть", на базе которой в 1990-х возникла "Укртатнафта", которая перешла в руки Коломойского в 2007 году. Россиян же заинтересовала деятельность украинца за 2006-й.

Дескать, Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями "создал преступное сообщество, чтобы воровать нефть".

"Бизнесмены достигли своей цели уже на следующий год, – как считают следователи, Коломойский и Ко нагрели "Татнефть" на 4 млрд долларов", - сообщают в Телеграмм-канале со ссылкой на следком РФ.

В России уверены, что "Укртатнафта" получила нефть, после чего отстранила от работы акционеров из Татарстана. В связи с этим в субъекте РФ возбудили уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества": санкция предполагает до 20 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал "Телеграф", в августе 2020 года США обвинили Коломойского "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США. После этого в Штатах заявили, что у них есть инструменты для того, чтобы наказать украинского олигарха.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Россия, Татарстан, Игорь Коломойский, Укртатнафта.
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