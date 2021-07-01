Коломойского выводят из-под удара США: что осталось за кадром в истории с законом Зеленского против олигархов

В четверг, 1 июля, на внеочередном заседании Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов".

За инициированный президентом законопроект проголосовали 275 нардепов(при 226 минимально необходимых голосах). В частности, как и прогнозировал "Телеграф", законопроект голосовали силами "Слуги народа" (231 голос), "Доверия" и "За майбутне" (по 18 голосов). Поддержали законопроект и 8 внефракционных нардепов.

Эксперты оценили для "Телеграфа" итоги голосования и принятый пока в первом чтении документ.

"Законопроект абсолютно дивный, - отмечает политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова. – Посмотрим, конечно, что получится на выходе, и какие правки и изменения попадут в первоначальный текст. Но пока это выглядит как передел медиарынка и попытка запугать политических конкурентов. О юридической стороне текста законопроекта говорить в принципе не приходится".

По мнению Татьяны Луповой, то, что "слуги" дали за закон 231 голос – это больше, чем надеялись.

"А значит обещание досрочных перевыборов на осень таки достигло своего результата, - считает политэксперт. - Интересно, что за также проголосовали "Довира" и "За майбутне". А это говорит лишь об одном - Коломойского этот закон точно не коснется. Видимо, согласно новому закону, он больше не будет считаться олигархом. Что ж, интересная идея ответить на санкции Госдепа США против олигарха Коломойского: ну что вы, он больше не олигарх, всё… С одной стороны это выглядит как ширма - много шума из ничего. С другой - может оказаться попыткой пойти по стопам большевиков 1917 года или - отлечь внимание от чего-то куда более серьезного, чем передел медиа рынка".

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров уверен: распределение голосов, отданных за антиолигархический законопроект, демонстрирует высочайший уровень мобилизации ресурсов Банковой и наличие договоренностей с основными бизнес группами.

"231 голос "Слуги народа", угрозы Арахамии, что всем напомнят, благодаря кому они попали в парламент (хотя мне всегда казалось, что благодаря украинскому избирателю, но Арахамия явно имел в виду кого-то другого), медийная накачка перед голосованием - всё свидетельствует, что давление внутри фракции было весьма жестким. Почему же финансово-промышленный группы, имеющие свои клиентеллы внутри фракции "слуг", не оказывали сопротивления голосованию "своих" депутатов? С моей точки зрения, бизнес получил закулисные сигналы о том, что, в большинстве случаев, нормы закона будут реализовываться "виртуальным" способом и реальных интересов не зацепят", - говорит Андрей Бодров.

Тот же фактор, по его мнению, поспособствовал голосованию за законопроект групп "Довира" и "За майбутне".

Эксперт не исключает, что на ряду с гарантиями, все стейкхолдеры могли получить "вкусные предложения" в проектах, финансируемых из бюджета или преференции/места на кормление.

"Второе чтение, с моей точки зрения, будет гораздо более проблемным. Так говорит практика принятий контраверсийных законопроектов, - поясняет Андрей Бодров. - Но станет ли принятие законопроекта отправной точкой для улучшения жизни простого украинца? Думаю, что нет. А значит - и поправить дела с рейтингом власти принятие закона сможет лишь на пару-тройку недель".

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