Скачать
Суббота, 24.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
В Чечне придумали оригинальное наказание за поддельные сертификаты о вакцинации
В Чечне придумали оригинальное наказание за поддельные сертификаты о вакцинации
В пруду на Луганщине массово гибнет рыба: в дело вмешалась полиция (фото)
В пруду на Луганщине массово гибнет рыба: в дело вмешалась полиция (фото)
Лето-2021: где и за сколько отдохнуть в Украине
Лето-2021: где и за сколько отдохнуть в Украине
Трое в критическом состоянии: автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше (фото)
Трое в критическом состоянии: автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше (фото)

"Есть другие возможности": в США назвали "первым шагом" запрет на въезд Коломойскому

"Есть другие возможности": в США назвали "первым шагом" запрет на въезд Коломойскому
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В США есть инструменты для того, чтобы наказать украинского олигарха Игоря Коломойского. 

Об этом рассказал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в интервью Радио Свобода

"Есть другие возможности - я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории", - сказал он, отметив, что к Коломойскому "есть вопросы" у ФБР и Минюста США. 

Кент напомнил, что в прошлом году стало известно об еще одном деле против олигарха, касающегося покупки недвижимости в США за незаконно выведенные из "Приватбанка" средства. 

Временный поверенный указал, что запрет на въезд Коломойского в США были лишь "первым шагом" в компетенции Госдепа. 

"Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - добавил он, отметив, что привлечение Коломойского к ответственности является делом "проблематичным".

Как сообщалось ранее, в августе 2020 года США обвинили Коломойского "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

США, Игорь Коломойский, Джордж Кент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Требование РФ срочно обязать Украину дать воду в Крым: ЕСПЧ вынес вердикт по обеспечительным мерам
02 Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
03 "Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение
04 В России топ-чина МВД расстреляли прямо под домом: видео с места и фото нападавшего
05 У Зеленского рассказали, что мешает завершить войну на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио
Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио
Что же такое кризис среднего возраста и как с ним справиться?
Что же такое кризис среднего возраста и как с ним справиться?
&quot;Не можем верить России&quot;: Витренко ответил на предложение &quot;Газпрома&quot; по транзиту
"Не можем верить России": Витренко ответил на предложение "Газпрома" по транзиту
Эллерт решил кардинально сменить имидж после разрыва с Мишиной (фото, видео)
Эллерт решил кардинально сменить имидж после разрыва с Мишиной (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь