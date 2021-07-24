"Есть другие возможности": в США назвали "первым шагом" запрет на въезд Коломойскому

В США есть инструменты для того, чтобы наказать украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом рассказал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в интервью Радио Свобода.

"Есть другие возможности - я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории", - сказал он, отметив, что к Коломойскому "есть вопросы" у ФБР и Минюста США.

Кент напомнил, что в прошлом году стало известно об еще одном деле против олигарха, касающегося покупки недвижимости в США за незаконно выведенные из "Приватбанка" средства.

Временный поверенный указал, что запрет на въезд Коломойского в США были лишь "первым шагом" в компетенции Госдепа.

"Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - добавил он, отметив, что привлечение Коломойского к ответственности является делом "проблематичным".

Как сообщалось ранее, в августе 2020 года США обвинили Коломойского "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США.