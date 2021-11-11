Укр

Легендарный защитник "Днепра" рассказал, сколько денег ему должен Коломойский

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Федецкий провел за "Днепр" четыре сезона Новость обновлена 11 ноября 2021, 15:53
Федецкий провел за "Днепр" четыре сезона

"Днепр" после банкротства остался должен многим.

Бывший защитник "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий в интервью FanDay рассказал, сколько ему остались должны в днепропетровском клубе, которым владел Игорь Коломойский. В 2016 году бизнесмен отказался спонсировать клуб, не рассчитавшись с долгами перед футболистами и персоналом. После этого команда потеряла профессиональный статус, а на данный момент вообще не существует.

По словам футболиста, его все еще на душе скребут кошки из-за того, что клуб прекратил существование и все так закончилось.

"Коломойский был владельцем и решал судьбу клуба. В Европе решает совет директоров, а у нас президенты клубов. Не столько обида за долги перед игроками, сколько за то, что команду можно было бы сохранить. Но в то же время без Коломойского мы не пережили бы такие эмоции, не вышли бы в финал Лиги Европы. Сколько остался должен Коломойский? Больше миллиона долларов", — заявил футболист.

За год до банкротства "Днепр" вышел в финал Лиги Европы, где уступил испанской "Севилье" со счетом 2:3. Это наивысшее достижение для днепропетровского клуба на международной арене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коломойский был замечен на футбольном матче с новой прической.

Теги:
#ФК Днепр #Деньги #Игорь Коломойский #Артем Федецкий
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