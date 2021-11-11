Легендарный защитник "Днепра" рассказал, сколько денег ему должен Коломойский

"Днепр" после банкротства остался должен многим.

Бывший защитник "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий в интервью FanDay рассказал, сколько ему остались должны в днепропетровском клубе, которым владел Игорь Коломойский. В 2016 году бизнесмен отказался спонсировать клуб, не рассчитавшись с долгами перед футболистами и персоналом. После этого команда потеряла профессиональный статус, а на данный момент вообще не существует.

По словам футболиста, его все еще на душе скребут кошки из-за того, что клуб прекратил существование и все так закончилось.

"Коломойский был владельцем и решал судьбу клуба. В Европе решает совет директоров, а у нас президенты клубов. Не столько обида за долги перед игроками, сколько за то, что команду можно было бы сохранить. Но в то же время без Коломойского мы не пережили бы такие эмоции, не вышли бы в финал Лиги Европы. Сколько остался должен Коломойский? Больше миллиона долларов", — заявил футболист.

За год до банкротства "Днепр" вышел в финал Лиги Европы, где уступил испанской "Севилье" со счетом 2:3. Это наивысшее достижение для днепропетровского клуба на международной арене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Коломойский был замечен на футбольном матче с новой прической.