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Суперник відмовився грати проти донецького "Шахтаря" у Кубку України

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Жіноча команда "Шахтаря" Новина оновлена 18 листопада 2021, 19:57
Жіноча команда "Шахтаря"

Донецькі дівчата автоматично пройшли до наступної стадії

Матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд між "Сходом" та "Шахтарем" не відбудеться, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Гра мала відбутися 20 листопада, але суперник відмовився грати. Таким чином, "Шахтар" отримав технічну перемогу та пробився до чвертьфіналу турніру. Причина відмови "Сходу" наразі невідома.

Варто зазначити, що в інших парах 1/8 фіналу Кубка України "ДЮСШ-26" із Києва зіграє проти "Колоса", харківський "Житлобуд-2" прийме столичний "АТЕК", "Динамо" побореться з "Кривбасом", "Дніпро- 1" протистоятиме "Маріуполю", вінницьке "Поділля" змагатиметься з "Ладомиром" з Володимира-Волинського, "Карпати" приймуть уманьських "Пантер", а "Верес" — "Житлобуд-1".

Як раніше повідомляв Телеграф, новим головним тренером жіночої збірної України з футболу став іспанський фахівець Луї Кортес. З "Барселони" Кортес пішов через конфлікти в команді, повідомляє sport.es. Незважаючи на неймовірний успіх, дороги тренера та каталонського клубу розійшлися через внутрішні розбіжності.

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