У Франції матч туру зірвався через кинуту у футболіста пляшку (відео)

Витівка одного фаната зірвала гру.

У неділю, 21 листопада, у чемпіонаті Франції мав відбутися суперматч "Ліон" — "Марсель", проте вже в дебюті зустрічі заворушення на трибунах призвели до скасування гри.

Вже на 3-й хвилині гості отримали право на кутовий, а вболівальники "Ліона" відразу почали закидати кутовий прапорець сторонніми предметами. Лідер "Марселя" Димитрі Пайєт зважився розіграти стандарт, проте практично відразу в нього була кинута пляшка з водою, яка потрапила футболістові прямо в обличчя. Пайєт відразу впав на газон, а до нього на допомогу прибігли медики.

Головний арбітр зустрічі Рудді Буке прийняв рішення на якийсь час відвести команди з поля. Через годину Ліга 1 та рефері запропонували обом командам дограти, проте "Марсель" відмовився. До речі, людину, яка кинула пляшку в Пайєта, було затримано. Крім того, у телетрансляцію потрапив момент, як фанат "Ліона" дає ляпас чоловікові, який став винуватцем зупинки гри.

Зазначимо, за підсумками 13 ігор "Марсель" (23 очки) та "Ліон" (19 очок) йдуть на 5-му та 10-му місцях у турнірній таблиці Ліги 1 відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ліонель Мессі нарешті забив свій перший гол у чемпіонаті Франції.