Здійснилося: Мессі нарешті забив гол у чемпіонаті Франції (відео)

Аргентинця нарешті прорвало.

Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі, який є одним із фаворитів за "Золотий-м’яч-2021", забив свій перший гол у чемпіонаті Франції. Це сталося у поєдинку проти "Нанта".

Аргентинський чарівник м’яча за три хвилини до кінця основного часу пробив з-за меж штрафного майданчика прямо в кут воріт, довівши рахунок у грі до великого. Парижани перемогли вдома з рахунком 3:1 і впевнено лідирують у чемпіонаті Франції.

Відео голу Мессі:

Відеоогляд матчу ПСЖ — "Нант":

Додамо, що успіх над "Нантом" дозволив парижанам (37 очок) відірватися від найближчого переслідувача на 12 очок. "Нант" (18 очок) — 11-й. У наступному турі Мессі та Ко спробують перемогти "Сент-Етьєн" (28.11.2021).

Примітно, що Ліонель забив свій перший гол у Лізі 1, хоч він перебуває в команді вже давно. Щоб розмочити рахунок, аргентинцю знадобилося 6 ігор, у 5 з яких він виходив у стартовому складі. Зазначимо, у Лізі чемпіонів Мессі сяє — 3 голи у 3 поєдинках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі спливло перше інтерв’ю Мессі в кар’єрі.