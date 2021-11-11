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У мережі випливло перше інтерв’ю Мессі: таким футбольного генія ви ще не бачили (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Ліонель Мессі Новина оновлена 11 листопада 2021, 15:13
Ліонель Мессі

Аргентинський футболіст почав звикати до камер з самого дитинства.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який може виграти цьогорічний "Золотий м’яч", вже з дитинства спілкувався з журналістами. Перший клуб шестиразового володаря ЗМ "Ньюеллс Олд Бойз" опублікував архівне відео із маленьким Ліонелем.

Відповідне відео доступне на сторінці аргентинського клубу в Twitter.

На кадрах видно, як маленького Ліонеля на інтерв’ю запрошує журналіст, який повідомив Мессі, що він став найкращим гравцем матчу, забивши два голи. Маленький футболіст, відповідаючи на запитання про гол, детально розповів, як був забитий м’яч, зазначивши внесок гравців своєї команди.

"Ліонель Мессі виступає після результативної гри за "Олд Бойз". Можливо, це його перше післяматчеве інтерв’ю", — говорить повідомлення від пресслужби "Ньюеллс Олд Бойз".

Зазначимо, Мессі розпочинав свою кар’єру саме у "Ньюеллс Олд Бой". У 13 років хлопчика забрала "Барселона", де він став легендою футболу. Після дивної позиції Ла Ліги щодо стелі зарплат у чемпіонаті Іспанії Ліонелю довелося шукати новий клуб, що привело його до ПСЖ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Руслан Малыновський наблизився до статистики Мессі за кількістю голів, забитих здалеку.

Теги:
#Футбол #Ліонель Мессі
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