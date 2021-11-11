В сети всплыло первое интервью Месси: таким футбольного гения вы еще не видели (видео)
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Аргентинский футболист начал привыкать к камерам с самого детства.
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, который может выиграть "Золотой мяч" в этом году, уже с детства общался с журналистами. Первый клуб шестикратного обладателя ЗМ "Ньюэллс Олд Бойз" опубликовал архивное видео с маленьким Лионелем.
Соответсвующее видео доступно на страничке аргентинского клуба в Twitter.
На кадрах видно, как маленького Лионеля на интервью приглашает журналист, который сообщил Месси, что он стал лучшим игроком матча, забив два гола. Маленький футболист, отвечая на вопрос о голе, детально рассказал, как был забит мяч, отметив вклад игроков своей команды.
"Лионель Месси выступает после результативной игры за "Олд Бойз". Возможно, это его первое послематчевое интервью", — гласит сообщение от пресс-службы "Ньюэллс Олд Бойз".
Отметим, Месси начинал свою карьеру именно в "Ньюэллс Олд Бой". В 13 лет мальчика забрала "Барселона", где в итоге он стал легендой футбола. После странной позиции Ла Лиги по потолку зарплат в чемпионате Испании Лионелю пришлось искать новый клуб, что привело его в ПСЖ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Руслан Малиновский приблизился к статистике Месси по количеству голов, забитых издали.
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