Укр

Свершилось: Месси наконец-то забил гол в чемпионате Франции (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Лионель Месси Новость обновлена 21 ноября 2021, 11:47
Лионель Месси

Аргентинца наконец-то прорвало.

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси, который является одним из фаворитов за "Золотой-мяч-2021", забил свой первый гол в чемпионате Франции. Это случилось в поединке против "Нанта".

Аргентинский кудесник мяча за три минуты до конца основного времени пробил из-за пределов штрафной прямо в угол ворот, доведя счет в игре до крупного. Парижане победили дома со счетом 3:1 и продолжают уверенно лидировать в чемпионате Франции.

Видео гола Месси:

Видеообзор матча ПСЖ — "Нант":

Добавим, что успех над "Нантом" позволил парижанам (37 очков) оторваться от ближайшего преследователя на 12 очков. "Нант" (18 очков) — 11-й. В следующем туре Месси и Ко попытаются победить "Сент-Этьен" (28.11.2021).

Примечательно, что Лионель забил свой первый гол в Лиге 1, хотя он находится в команде уже давно. Чтобы размочить счет, аргентинцу понадобилось 6 игр, в 5 из которых он выходил в стартовом составе. Отметим, в Лиге чемпионов Месси блистает — 3 гола в 3 поединках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети всплыло самое первое интервью Месси в карьере.

Теги:
#Футбол #ФК ПСЖ #Лионель Месси #Лига 1 #ФК Нант
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