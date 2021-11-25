В Україні назріває скандал через нагородження футбольного чиновника, який силою розганяв Євромайдан у Запоріжжі

Списки з потенційними нагородженими потрапили до мережі.

Головний редактор ua.tribuna.com Олег Щербаков розкритикував список футбольних діячів, яких українська асоціація футболу (УАФ) хоче нагородити на 30-річчя від дня заснування організації.

Про це Олег написав на своїй сторінці у Facebook.

9 грудня у приміщенні Національної опери України УАФ планує відзначити свій ювілей. На честь 30-річчя УАФ до міністерства молоді та спорту України було подано списки про нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань України. До цього списку потрапив і Віктор Межейко, голова Запорізької обласної асоціації футболу. Він відомий тим, що був першим, хто одержав реальний термін у суді за розгін Євромайдану у Запоріжжі. У 2014 році він очолював Запорізьку обласну раду.

"Нещодавно УАФ включила Межейка до списку на державну нагороду "За заслуги 1-го ступеня" і подала до міністерства спорту серед інших видатних та не дуже людей українського футболу. Віктор Межейко відомий тим, що першим отримав реальний термін у суді за розгін Євромайдану у Запоріжжі (5 років умовно з випробувальним терміном.) Весь список настільки величний, що в мене захоплює дух. Дуже сподіваюся, що Мінспорту зіллє ці папери, підписані першим віцепрезидентом УАФ Олегом Протасовим. Але не вірю. Це гітарний перебір Андрій Васильович (Павелко). Дуже перебір", — написав Щербаков.

Ознайомитись зі всім списком потенційних орденоносців можна на сайті ua.tribuna.com.

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