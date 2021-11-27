Загинув колишній головний тренер львівського "Руху"

Мостовий загинув у ДТП у Стрийському районі.

У п’ятницю, 26 листопада, у дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній головний тренер "Руху" Руслан Мостовий, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

За даними джерела, аварія сталася у Стрийському районі Львівської області, деталі події наразі невідомі. На момент трагедії фахівцю було 46 років.

Руслан Мостовий очолив "Рух" у листопаді 2016 року, коли команда ще базувалася у Винниках та виступала у Другій лізі чемпіонату України. Разом із фахівцем чорно-жовті стали другими та вийшли до Першої ліги.

Крім "Руху", фахівець тривалий час працював у івано-франківському "Прикарпатті".

Як гравець Мостовий пограв у багатьох клубах України ("Закарпаття", "Прикарпаття", "Волинь"), проте більшу частину кар’єри провів у Росії, протягом п’яти років захищаючи кольори команди "Спартак" з Нальчика.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у п’ятницю, 27 листопада, помер Герман Зонін, який приводив луганську "Зорю" до чемпіонства в першості СРСР сезону-1972. Йому було 95 років, проживав у Санкт-Петербурзі.