Рус

Загинув колишній головний тренер львівського "Руху"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
197
Руслан Мостовий Новина оновлена 27 листопада 2021, 07:40
Руслан Мостовий

Мостовий загинув у ДТП у Стрийському районі.

У п’ятницю, 26 листопада, у дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній головний тренер "Руху" Руслан Мостовий, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

За даними джерела, аварія сталася у Стрийському районі Львівської області, деталі події наразі невідомі. На момент трагедії фахівцю було 46 років.

Руслан Мостовий очолив "Рух" у листопаді 2016 року, коли команда ще базувалася у Винниках та виступала у Другій лізі чемпіонату України. Разом із фахівцем чорно-жовті стали другими та вийшли до Першої ліги.

Крім "Руху", фахівець тривалий час працював у івано-франківському "Прикарпатті".

Як гравець Мостовий пограв у багатьох клубах України ("Закарпаття", "Прикарпаття", "Волинь"), проте більшу частину кар’єри провів у Росії, протягом п’яти років захищаючи кольори команди "Спартак" з Нальчика.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у п’ятницю, 27 листопада, помер Герман Зонін, який приводив луганську "Зорю" до чемпіонства в першості СРСР сезону-1972. Йому було 95 років, проживав у Санкт-Петербурзі.

Теги:
#ДТП #УПЛ #ФК Рух
Небезпека коронавірусу "Омікрон"
Світ
Нова мутація коронавірусу отримала назву "Омікрон": у чому її небезпека
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Небезпека коронавірусу "Омікрон"
Нова мутація коронавірусу отримала назву "Омікрон": у чому її небезпека
Дата публікації
Категорія
За 26 листопада в Україні 14,2 тисячі людей захворіли на коронавірус.
Госпіталізованих побільшало: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 27 листопада
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Рінат Ахметов
"Зеленський мститиме Ахметову": підприємствам бізнесмена пророкують "маски-шоу"
Дата публікації
Категорія
Пожежники дістають тіло вбитого.
Забили до смерті і сховали до колодязя — Луганщину потрясло гучне вбивство (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Якою буде погода наприкінці листопада
Погода наприкінці листопада готує сюрпризи: синоптик попередив про суттєве потепління