У МОК відповіли, чи планують переносити Олімпіаду-2022 через новий штам коронавірусу

Переживати вболівальникам та спортсменам поки що зарано.

Прес-служба Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у відповідь на запит Матч ТБ прокоментувала свою позицію щодо появи нового штаму коронавірусу омікрон та його загрози проведенню зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

Як повідомляється в прес-релізі, наразі немає жодних побоювань, що новий штам може вплинути на проведення Ігор. Крім того, у МОК впевнені, що Ігри не будуть загрожувати ні спортсменам, ні персоналу, ні жителям Китаю.

За словами організаторів, МОК перейняв досвід проведення літньої Олімпіади в Токіо, де кількість заражених була мінімальною. Ще один реліз щодо проведення Ігор в умовах пандемії обіцяно випустити у другій половині грудня.

Олімпіаду в Пекіні заплановано на 8-22 лютого наступного року.

Раніше стало відомо, що через омікрон було ухвалено рішення скасувати зимову Універсіаду, яка мала відбутися у швейцарському кантоні Люцерн.

Раніше "Телеграф" публікував думку китайських учених щодо штаму омікрон. Китайці вважають, що він поширюється швидше за всіх інших штамів і може через деякий час стати домінуючим.